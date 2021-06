Continua após publicidade

Quem nasceu hoje

Exercerá posições de destaque na vida profissional e privada. É uma pessoa moderna, com atitudes arrojadas. Tem uma personalidade marcante. Terá muitos amigos, pois tem facilidade em se comunicar. É afetuoso, talentoso e alegre.

Alerta

Os nativos de Touro ficam no alerta até às 16h, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos geminianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – O seu planeta regente Marte, permanece em Câncer, trazendo acertos para assuntos familiares e financeiros. Tome cuidado para não criar problemas afetivos. O trabalho continua exigente. C. 314 M. 9082

Touro – Você acorda no alerta e deve se cuidar até as 16h. Apesar de desentendimentos com a pessoa amada, o astral será equilibrado. Evite discutir sobre seus negócios. C. 728 M. 4305

Gêmeos – A fase astral é das melhores do ano, procure aproveitar o bom momento no trabalho. Mas, se programe, pois a tarde entrará no alerta e a Lua o desfavorecerá por dois dias e meio. C. 901 M. 0824

Câncer – As expectativas profissionais devem se concretizar, vá em frente com seus projetos. A pessoa amada e a família trazem mais carinhos. Procure investir em ideias modernas. Saúde equilibrada. C. 070 M. 7759

Leão – Você tem Vênus e Marte na sua 12ª casa, desfavorecendo seu relacionamento afetivo e até familiar. Controle sua irritação no trabalho. Mais ação e menos queixas. C. 893 M. 3647

Virgem – A sua vida profissional passa por transformações e com isso o sucesso se faz presente. Aproveite e conquiste seus objetivos. Excelente para compras, viagens e acertos domésticos. C. 652 M. 8513

Libra – Você conseguirá resolver os problemas financeiros, iniciar projetos profissionais e até familiares. Mais carinhos do seu amor. Saúde perfeita. C. 685 M. 8208

Escorpião – Dia para aceitar apoio nos negócios e acreditar mais no seu potencial intuitivo. Mudanças no seu trabalho. Conte com Aquário e Gêmeos. Suas finanças estão ativadas. Controle os ciúmes. C. 210 M. 6171

Sagitário – Nesta fase seu trabalho e negócios estão muito bem colocados. Ambição acentuada com chances de acertos financeiros. Sorte com vendas. Paixão em alta. Tome mais água. Tente na loteria. C. 196 M. 5969

Capricórnio – Período para resolver todos os negócios. Chances de mudanças positivas na sua profissão. Mais prestígio junto aos familiares. O seu coração encontrará o amor, pode ser de Câncer. C. 737 M. 4526

Aquário – O seu relacionamento familiar tem tudo para atravessar o dia num clima de cordialidade. Você se sente mais feliz em relação aos negócios e trabalho. Carinhos do seu amor. C. 549 M. 1431

Peixes – Possibilidade de inovar nos seus negócios. Fase de crescimento profissional e financeiro. Saberá atrair quem ama. Excelente para compras e dar apoio a familiares. Aproveite a presença de Júpiter. C. 461 M. 2792