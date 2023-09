Exame de Kayky Brito teve sinais de melhora evolutiva, diz boletim

O ator Kayky Brito segue internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, desde que sofreu um atropelamento no dia 2 de setembro. No início da tarde desta quarta-feira (6), o novo boletim médico sobre o quadro de saúde dele foi divulgado e trouxe o resultado de um dos exames dele.

O documento informou que o ator passou por um exame de tomografia e apresentou sinais de melhora evolutiva. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica. Submetido a novos exames de tomografia, com sinais de melhora evolutiva”, informaram.

O boletim médico anterior informou que Kayky Brito deverá permanecer sedado até quinta-feira, 7, para se recuperar da cirurgia que foi submetido no início da semana. Ele fez um procedimento para fixação de fraturas na pelve e no membro superior direito, que foi bem-sucedido.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro, durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro. No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida. O artista foi levado em estado grave para o hospital e segue sedado até o momento. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.

Fonte: Revista Caras.

