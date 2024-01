Exagerou? Maquiagem da filha de 8 anos de Wesley Safadão gera polêmica

O post foi feito no primeiro dia do ano e vem gerando repercussão na web

Uma foto publicada pelo cantor Wesley Safadão nas redes sociais está gerando muita repercussão. Acontece que o artista compartilhou um clique da celebração de Ano Novo ao lado dos filhos e da esposa, Thyane Dantas, e alguns internautas lotaram o post de comentários nada positivos.

"Que 2024 seja um ano abençoado pra minha e pra sua família!! Vem 2024, que eu tô pronto!", declarou o cantor nas redes sociais. Os fãs não prestaram atenção nos looks ou nos belos sorrisos, mas sim que a filha caçula de Safadão, a pequena Ysis de 8 anos, estava com grande quantidade de maquiagem no rosto.

Alguns seguidores consideraram impróprio. "Coitada da menina tá com 1k de maquiagem no rosto", disse um. "Tadinha da menina tá com 1 tonelada de maquiagem no rosto desnecessário para uma criança", escreveu outro. "Tocaram iluminador no rosto da criança... Misericórdia! Pra que isso? A menina já tem brilho próprio não precisa disso não", disparou um terceiro.

Veja abaixo:

Até o momento desta publicação, o cantor não havia se pronunciado sobre a polêmica.

- Com informações Revista Caras.

