Ex-Zorra Total, ator Caike Luna morre vítima de câncer

O ator Caike Luna morreu neste domingo (3) vítima de câncer. Ele ficou nacionalmente conhecido interpretando o personagem Cleitom, no programa Zorra Total, da TV Globo. Caike morou em Curitiba por 13 anos e estudou na Faculdade de Artes do Paraná. Sua família é de Cruzeiro do Oeste, na região noroeste do estado.

Na manhã deste domingo, a atriz Katiuscia Canoro informou nas redes sociais o falecimento de seu amigo. “”É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão”, disse.



Em abril, o artista informou ao seus seguidores que tratava de um Linfoma Não-Hodgkin. Desde então, ele compartilhava, com muito bom humor, os progressos na luta contra o câncer pelas redes sociais. No mês de agosto, Caike Luna informou que realizaria sua última quimioterapia.

