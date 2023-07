Ex-The Voice denuncia motel após encontrar esperma em piscina

A cantora e ex-The Voice Aila Menezes recorreu às redes sociais para denunciar um fato que presenciou na piscina de uma suíte de um motel em Salvador, na Bahia. Inclusive, ela alegou que entrou na Justiça contra o estabelecimento.

Na publicação, Aila afirmou que o episódio aconteceu durante a madrugada do dia 4 para o dia 5 de julho. Ela escolheu uma suíte com diária que varia entre R$ 800 e R$ 1400, pois conta com banheira de hidromassagem, sauna, além de uma piscina com gruta e cascata.

Ao se aproximar da água, ela se deparou com sêmen. "Jamais ficaria em silêncio diante de tamanho absurdo! Sou pessoa pública, sou uma mulher LGBTQIAPN+ (Pansexual), e acima de tudo CONSUMIDORA! E não poderia deixar de expor tamanha negligência com a higiene, os cuidados básicos de um motel, e principalmente um AT3NTAD0 CONTRA A SAÚDE, E A VIDA! Sou imunossuprimida, e tenho vários problemas autoimunes! Eu e a outra pessoa poderíamos ter nos c0ntaminado gravemente com o S3men! IST’S, fungos, infecções, doenças e vírus, não são uma ilusão", desabafou a cantora.

Ela revelou que foi ao motel com uma pessoa com vagina e, por isso, não há a possibilidade de o esperma ter sido de quem estava com ela na suíte.

No vídeo que ela gravou na noite em que foi para o hotel, ela mostra resquícios de fluidos brancos na água, e se mostra indignada. "Olhe para isso. Está cheia de espermatozóide. O valor dessa suíte é muito cara, eu vou juntar com outras imagens que fiz da piscina. Isso é um absurdo", declara.

Veja:

O que diz o motel?

O Motel del Rey, um dos mais renomados da capital baiana, se manifestou sobre o episódio. "No dia 4 de julho de 2023, assim como ocorre diariamente, a piscina da suíte Gruta Azul foi higienizada por completo antes do quarto ser ocupado, tendo sido utilizado na higienização o processo completo de peneiração, escovação de bordas e fundo, uso de solução em cloro, clarificante, algicida, limpa bordes e teste de ph.

O Motel Del Rey esclarece que atua no segmento há mais de 40 anos, conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados e sempre prezou pelo alto padrão de limpeza, higiene, manutenção de todas as instalações e bem-estar dos clientes, reafirmando que todas as medidas de segurança e limpeza foram tomadas."

Com informações do UOL.

