Ex-The Voice araponguense fala sobre os planos para o futuro

A araponguense Catarina Estralioto, de 18 anos, respira novos ares e se prepara para a carreira na área do Direito, cinco anos após participar do The Voice Kids, de Rede Globo. "Fiquei um ano afastada da minha carreira por conta do vestibular e passei em Direito, na UEL. Eu amo a música e nunca vou abandonar a área, mas também quero atuar como advogada futuramente", comenta.

Além do programa da Rede Globo, a cantora também participou do Cantando no SBT, Ídolos Kids e dos programas comandados por Raul Gil e Gugu. "Sem dúvida, o The Voice foi mais marcante na minha vida porque foi algo novo na época e que me fez ter contato com muitos cantores famosos. Até hoje, as pessoas chegam e falam que lembram de mim por causa deste programa", explica.

Trajetória

Catarina Estralioto, de 18 anos, nasceu em Arapongas. Ela canta desde os quatro anos e também faz aulas de ballet clássico. Ela também é apresentadora de televisão no programa “Catarina e Cia”, com reportagem, quadros de culinária e apresentações musicais.

Assista a entrevista completa no Papo Uau!, com a jornalista Fernanda Neme: