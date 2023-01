Ex-repórter da Globo sofre homofobia ao postar foto com a companheira

Da Redação

Nadia divulgou o clique nas redes sociais

A ex-repórter do Mais Você (Globo), Nadia Bochi, e a influenciadora de moda Silvia Henz sofreram ataques homofóbicos ao apareceram comemorando a chegada do Ano Novo com um selinho.

Silvia divulgou o clique em suas redes sociais e o post reuniu diversos comentários preconceituosos. Além disso, a influencer sofreu uma "chuva de unfollow", perdendo mais de 5.000 seguidores em pouco tempo.

Bochi concedeu uma entrevista ao Splash Uol e contou que já recebeu diversas mensagens negativas a respeito disso ao longo de sua, porém, está preocupada com sua companheira, Silvia.

"Trabalhei no Mais Você, um programa para a 'família tradicional', as pessoas se surpreendiam quando eu postava algo sobre visibilidade lésbica. No caso dela, que trabalha só para mulheres, você perceber uma aversão, traz uma dor profunda", diz Nadia, explicando que a maioria dos comentários homofóbicos foram feitos por mulheres.



"É uma rejeição dentro do próprio núcleo do feminino. A gente entende que vive em uma sociedade patriarcal, mas quando isso parte das mulheres, dói mais. Pessoas que se beneficiam dos nossos conteúdos. A gente sente como se fosse obrigada a trabalhar, mas não pudesse existir nos nossos afetos".

Apesar dos ataques, o casal não se abalou. As duas se conheceram há seis anos, ainda quando trabalhavam como repórteres.

"Ela fez uma entrevista comigo, a gente se apaixonou e se casou no início da pandemia. Hoje, a gente mora na Paraíba, onde eu tenho uma pousada semeando amor. Vivemos numa comunidade, onde semeamos amor. Tenho projeto social de cinema comunitário, fazendo um trabalho de audiovisual", afirmou Nadia.

Com informações do UOL.



