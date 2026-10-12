Ex-participante do Big Brother dos EUA, Amber Siyavus morre aos 46 anos

A ex-participante da oitava temporada do Big Brother dos Estados Unidos, Amber Siyavus, morreu aos 46 anos na última sexta-feira (9). De acordo com as informações iniciais divulgadas pelo portal TMZ e com os registros do Instituto Médico-Legal do Condado de Clark, em Nevada, a causa do falecimento ainda consta como pendente no documento oficial.

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Amber ganhou notoriedade no reality show transmitido pela emissora CBS no ano de 2007, encerrando sua participação como a sétima colocada. Durante o confinamento, ela chamou a atenção do público e da mídia por seus momentos de forte emoção, o que lhe rendeu o apelido de "Whamber" entre os fãs do programa. Na disputa, a norte-americana também construiu laços de amizade com outros colegas de elenco, a exemplo de Jameka Cameron e Dustin Erikstrup.

A família da ex-participante já lidava com uma tragédia recente. Em janeiro de 2018, a filha de Amber, Lexi Tomcavage, morreu aos 18 anos no estado de Ohio, em um caso que foi investigado pelas autoridades locais à época como um suposto suicídio.

Onde buscar ajuda

Caso você esteja lidando com pensamentos suicidas, é fundamental buscar ajuda médica e especializada. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e atua na prevenção ao suicídio de forma totalmente gratuita e sigilosa, 24 horas por dia, através do telefone 188, além de disponibilizar atendimento presencial, por chat e por e-mail. Outra via de acolhimento importante é procurar a unidade do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) mais próxima no seu município.