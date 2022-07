Ex-participante de 'No Limite' é diagnosticado com varíola dos macacos

Da Redação

Matheus Pires, que participou da edição atual do reality show "No Limite", da TV Globo, foi diagnosticado com varíola dos macacos, de acordo com comunicado no perfil dele nas redes sociais.

Matheus foi eliminado do programa no dia 10 de junho. Ele participaria da transmissão da final de "No Limite" nesta quinta-feira (7), mas não estará mais presente.

Segundo o comunicado na página do diretor pedagógico carioca, ele começou a apresentar sintomas no início desta semana, fez o exame, e teve o diagnóstico confirmado nesta quarta-feira (6).

A equipe diz que ele "se encontra estável" e pede "energias positivas para que ele se recupere o quanto antes e possa logo estar de volta".

