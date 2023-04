Ex-noiva de MC Gui se pronuncia após ter conversas com Neymar expostas

Da Redação

Bia afirma que estava solteira quando conversou com Neymar

A influenciadora digital Bia Michelle, que movimentou a internet ao expor a traição de seu ex-noivo MC Gui no início da semana, voltou a ser notícia nos sites de fofoca, após ter conversas com o jogador Neymar expostas na internet. Ela decidiu se pronunciar após ser acusada de traição. A alegação foi feita depois que o funkeiro compartilhou com Leo Dias um vídeo da conversa da ex com o jogador de futebol.

Nas imagens, é possível ver que Bia agradeceu a Neymar por ter respondido à sua mensagem. O atleta disse que fez isso por educação, já que ela era namorada de um conhecido dela. A ex-dançarina do Faustão, então, afirmou que estava solteira e disse que gostaria de conhecer melhor o craque. Neymar rebateu falando que a situação poderia ser perigosa e questionou se ela estaria disposta a correr este risco. Em seguida, Michelle indagou de que perigo ele estava falando, e enviou o número do seu celular.

Bia se manifestou nos comentários da postagem e negou que traiu MC Gui e revelou que estava solteira quando conversou com Neymar. “Eu não namorava! Estava solteira”, disse ela. “Estava solteira em todos os diálogos! Entre o dia 17 de abril de 2019 e final de 2021 terminamos três vezes, exatamente no período das mensagens”, explicou a influenciadora.

As informações são do Hugo Gloss.

