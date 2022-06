Ex-namorado da mãe de Neymar vende nudes por R$ 25

Da Redação

Nesta sexta-feira (03), viralizou nas redes a informação de que Tiago Ramos, ex-namorado da mãe do jogador Neymar, Nadine Gonçalves, se rendeu aos sites de conteúdo adulto.

O modelo de 24 anos decidiu criar um perfil em um grupo privado, prometendo divulgar nudes e outros conteúdos "diferentes e que você nunca viu", segundo a própria descrição.

O valor para ter acesso às imagens de Tiago é de R$ 25 por mês. O modelo e ex-padrasto de Neymar ainda avisa que "só quer dinheiro" e prefere mulheres "maduras". "Só coroas, adoro", completou o modelo.

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Nadine e Tiago viveram um namoro de idas e vindas, cercado de muitas polêmicas. Há boatos de que o rapaz teria feito de tudo para reatar o relacionamento, porém sem sucesso. No último Carnaval, inclusive, a mãe do craque já teria sido vista com um novo affair.





