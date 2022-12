Ex-namorada de Pelé, Xuxa, presta solidariedade à família e viúva

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A apresentadora se manifestou através das redes sociais

O Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, morreu na tarde dessa quinta-feira (29) aos 82 anos, e, devido a sua partida, Xuxa Meneghel, que é ex-namorada dele, fez uma publicação nas redes sociais prestando solidariedade aos filhos e à viúva do ex-jogador, Márcia Aoki.

continua após publicidade .

"Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste, agregados (filhos de coração), netos, sobrinhos, Lucia…E todos que estiveram do lado do Dico o meu abraço carinhoso e que a dor da perda se transforme em boas lembranças pra ser menos pesado…", escreveu a apresentadora. "Márcia que Deus te dê o colo que vc precisa", afirmou Xuxa.

Leia também: Santos anuncia horário e esquema especial para velório de Pelé

continua após publicidade .

Veja a publicação:

Pelé morreu nessa quinta-feira após passar um mês internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele, que foi tricampeão mundial com a "amarelinha", deu entrada na unidade de saúde para tratar de um câncer no cólon e uma infecção respiratória.



De acordo com as informações do hospital, a causa da morte de Edson Arantes foi uma infecção generalizada em decorrência da evolução do câncer.

Siga o TNOnline no Google News