Ex-motorista de Gusttavo Lima entra na Justiça contra cantor

Um ex-motorista particular do cantor Gusttavo Lima e de sua esposa, Andressa Suita, entrou na Justiça contra o casal por falta de pagamentos de direitos trabalhistas. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do 'O Globo'.

De acordo com as informações do colunista, o homem diz que, depois de ter sido demitido no início de 2022, não recebeu férias, horas extras e diferenças salariais. Contratado em 2019 pelo casal, o ex-motorista também alegou nos documentos da ação que, somente por ter trabalhado fora do horário de contrato, a dupla deve R$ 190 mil a ele.

Os advogados do ex-funcionário do casal também registraram no processo que o cliente também não tinha o direito a 11 horas de descanso entre as jornadas de trabalho. Eles cobram indenização por conta do desrespeito à legislação que determina o intervalo de jornada.

Diante destes supostos fatos, na ação judicial, o motorista pede uma indenização de R$ 527 mil.

De acordo com a nota, a ação tramita na 3ª Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia, em Goiás, e já começa a ser discutida pelo órgão.