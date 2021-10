Da Redação

Ex-modelo é barrada em cinema por não estar vacinada

Marinara Costa foi barrada de entrar na sala de cinema de um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ao se recusar a apresentar o passaporte de vacinação.

A ex-modelo estava acompanhada da família e postou um vídeo, marcando e citando de políticos a desembargadores, indignada com a situação. Num certo momento, ela deixa claro não ter se vacinado contra a Covid-19.

"Chego agora no cinema, vim assistir a um filme com minha família e estão exigindo o passaporte de vacinação...Só que eu sou uma mulher livre, não sou obrigada a apresentar nenhum documento. É um absurdo a gente ser pagador dos nossos impostos e ver nosso direito de ir e vir cerceado. No mundo afora, agora está aceitável, mas no Brasil não é o que está acontecendo. Aqui não. É uma ditadura. Não vão fazer no Rio o que fizeram em São Paulo. Estou aqui impedida de entrar. Não sou obrigada a me vacinar e tomar vacina nenhuma. Só não vou chamar a polícia para não estragar o passeio com minha família", disse ela.