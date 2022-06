Ex-marido de Britney Spears tenta invadir casamento da cantora; vídeo

Ex-marido de Britney Spears, Jason Alexander tentou invadir o casamento da cantora com Sam Asghari. A cerimônia foi iniciada nesta quinta-feira (9), na Califórnia, nos Estados Unidos, e teve que ser interrompida por conta do invasor.

O homem entrou no local da festa, reservado para apenas 100 convidados, fazendo uma live nas redes sociais e mostrando parte da decoração. Ao se aproximar da segurança, Jason disse que foi convidado pela cantora, mas foi contido.

Segundo o TMZ, a polícia foi chamada à casa da pop star, onde estaria no momento. Britney e Jason se casaram em janeiro de 2004, em uma cerimônia de última hora, e se separaram 55 horas depois. Veja o vídeo:

🚨: Ex marido de Britney Spears invadiu cerimônia de casamento da artista Pop com Sam Asghari.



Em live no Instagram, Jason Alexander entrou no evento, antes dele acontecer. pic.twitter.com/y4j4RScg1i