Ex-marido de Andressa Urach a detona após ela errar idade do filho

Andressa Urach concedeu uma entrevista ao programa "Morning Show", da Jovem Pan, nesta terça-feira, 22 de agosto. A participação da modelo no quadro causou indignação em seu ex-marido, Thiago Lopes, devido a um fato: não saber a idade correta do filho caçula que tem com o oficial de justiça, Leon.

O homem utilizou seu perfil do Instagram para criticar a ex-companheira. “Uma mãe que não sabe nem a idade que o filho tem. Leon está prestes a completar 1 ano e 7 meses”, reclamou ele, após Urach afirmar que a criança tinha 1 ano e 5 meses de idade.

As críticas do oficial de justiça não terminaram aí! De acordo com ele, a mulher ultrapassa todos os limites e deveria estar internada. “Essa mulher que não ouse destruir a mente do meu filho. Essa pessoa não sabe discernir o certo do errado. Não tem limites diante da sociedade. Deveria estar internada”, declarou.

Por fim, o ex-marido de Andressa Urach elogiou a sua postura como pai de Leon. “Ainda bem que Leon tem um pai protetor e que sabe muito bem impor limites a quem não tem”, concluiu.

