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Revista UAU!

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NASCEU NA AVENIDA!

Ex-jogador de futebol faz parto da própria filha em ponto de ônibus

Casal de ex-atletas compartilhou relato emocionante nas redes sociais sobre o nascimento de Naomi, que veio ao mundo antes que chegassem ao hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 16:53:00 Editado em 17.07.2026, 16:52:55
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Ex-jogador de futebol faz parto da própria filha em ponto de ônibus
Autor Bebê nasceu no último dia 9 de julho - Foto: Reprodução/Instagram

O ex-jogador de futebol e atual comentarista do Sportv, Paulo André Benini, e sua esposa, a ex-tenista e comentarista da ESPN Teliana Pereira, foram surpreendidos com o nascimento da filha caçula do casal, Naomi, que aconteceu dentro do carro da família no último dia 9 de julho. O relato emocionante e bem-humorado sobre o parto de emergência, que transformou o ex-zagueiro em "parteiro" improvisado em um ponto de ônibus, foi compartilhado pelo casal nas redes sociais nesta sexta-feira (17).

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De acordo com o relato de Paulo André, o plano inicial era apenas dirigir até o hospital para apoiar a esposa, especialmente após a experiência de 18 horas de trabalho de parto no nascimento do filho mais velho do casal, Matteo. No entanto, a bebê nasceu a caminho da maternidade, sem tempo para que eles chegassem ao hospital. O ex-atleta revelou que ele e Teliana realizaram o procedimento sozinhos com o veículo estacionado na rua e detalhou o susto ao receber a filha nos braços com o cordão umbilical enrolado no pescoço, momento em que admitiu ter ficado paralisado pelo nervosismo até que a recém-nascida chorasse e abrisse os olhos.

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Após o susto inicial, o ex-jogador conseguiu desenrolar o cordão umbilical da menina e usou a própria camiseta para aquecê-la antes de seguir viagem. Teliana Pereira já havia se pronunciado na internet um dia após o ocorrido, celebrando a chegada da herdeira de forma descontraída e elogiando a atuação do marido durante a situação inesperada. Com o nascimento de Naomi, a família agora conta com quatro integrantes, consolidando a nova rotina do casal de jornalistas esportivos.

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Emergência ex-atleta Ex-jogador ex-tenista família Futebol parto parto de emergência relato pessoal
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