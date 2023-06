Ex-funcionária afirma ter sido humilhada por Simaria: "Submisso a ela"

Siga o TNOnline no Google News

Uma ex-funcionária da cantora Simaria Mendes abriu o jogo sobre o período em que trabalhou com a artista. A mulher afirmou para o colunista Leo Dias que “nunca foi tão humilhada” quanto foi por Simaria.

De acordo com o jornalista, a mulher trabalhou por cinco meses com Simaria Mendes. No começo, ela alega que a relação era tranquila, mas aponta que a cantora mudou dá água para o vinho.

“Simaria gostava de mim, mas de repente a mulher mudou, queria todo mundo submisso a ela. Tratava a gente mal. Eu que tinha que fazer a comida pra mim, mais a da menina [Giovanna]. Quando ela [Simaria] chegava, eu tinha que fazer pra ela também”, disse a mulher, que não teve o nome revelado.

“Ela dizia que eu não sabia fazer nem um cuscuz, nem um arroz, que eu não sabia fazer nada, que tudo que eu fazia era horrível”, completou.

Difamação

Após deixar o emprego, a mulher afirmou que Simaria teria a difamado para outras pessoas: “Eu fui muito destratada por ela e quando eu saí foi pior. Ela me difamou para todo mundo que pedia referência minha, que eu dava o contato dela.”

“Consegui fazer entrevista com uma cantora de uma banda famosa que disse que só me aceitou porque Simaria disse: ‘Ela tem todos os defeitos, mas ela tem uma qualidade: ela ama a minha filha’”, afirmou. A mulher ainda diz que não recebeu seus direitos após deixar o emprego na casa de Simaria.





Fonte: Metrópoles.

