Ex-empresário de Marília pede R$ 9 milhões na Justiça, diz colunista

Gabriel Ramalho e Marília Mendonça

Nesta quinta-feira (15) o colunista Leo Dias informou que a mãe de Marília Mendonça esteve presente no Tribunal do Trabalho de Goiânia, nesta quarta (14), para participar de uma audiência trabalhista envolvendo Gabriel Ramalho.

Conforme informações, Ramalho, ex-empresário e ex-detentor de 10% da carreira da cantora sertaneja, entrou com uma ação solicitando o equivalente a R$ 9 milhões da herança da eterna Rainha da Sofrência.

Gabriel foi um dos nomes que apoiaram Marília Mendonça no início de sua carreira. Por conhecer parte do mercado musical, Ramalho atuou ajudando a cantora a se conectar com outros nomes do meio musical. Por consequência e gratidão, o homem acabou ficando com 10% dos ganhos da carreira de Marília.

O homem alega, no entanto, que era funcionário de Mendonça, trabalhando como financeiro por um salário de R$ 200 mil mensais. Dessa forma, após a morte da cantora, ele teria direito a receber o valor milionário na Justiça do Trabalho, devido a acordos não pagos.

A coluna do Leo Dias procurou a família e equipe jurídica de Marília Mendonça, que informaram que o processo corre em segredo na Justiça e não estão autorizados a falar com a imprensa. A defesa de Gabriel Ramalho também foi procurada mas não respondeu às tentativas de contato.

Fonte: Informações do Metrópoles.

