Ex de Naiara Azevedo fala sobre acusações: "Reconheço meus erros"

Ex-marido de Naiara Azevedo, o empresário Rafael Cabral, emitiu uma nota oficial nesta sexta-feira (1º) após a cantora ter conseguido uma medida protetiva contra ele. Ela alega que está sofrendo ameaças e que teve o patrimônio comprometido.

“Recebi com estranheza as declarações e medidas judiciais envolvendo meu nome e de minha família. Minha história com a Naiara foi construída com muitas lutas e dificuldades, onde duas pessoas desacreditadas conseguiram juntos alcançar muito mais do que imaginavam e chegar a uma carreira artística de sucesso, nacionalmente reconhecida”, começou ele.

Ele afirmou que vai cumprir a decisão da Justiça. “A nossa cumplicidade e parceria sempre foram os ingredientes de nossas conquistas. Humildemente, reconheço os meus erros e minhas falhas humanas enquanto marido, respeito e acolho as decisões da Justiça e espero que através do diálogo possamos construir um consenso e esclarecer eventuais dúvidas e divergências”, pontuou.

Ao final, Rafael Cabral faz elogios para a trajetória da artista. “Naiara é uma artista completa e uma pessoa incrível, a qual dediquei mais de 10 anos da minha vida, tem a minha total admiração e o carinho de toda minha família, desejo a ela sempre o maior sucesso do mundo”, concluiu.

Nesta quinta-feira (30), a assessoria de Naiara Azevedo comemorou a decisão que protege a artista. Ela também cancelou todos os compromissos profissionais. "Na madrugada desta quinta-feira (30), a advogada acompanhou a cantora na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia, para formalização do referido pedido de medida protetiva e demais ocorrências, objetivando o amparo legal contra práticas de constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial que vem sofrendo (...) Em decorrência do fato citado acima, o show da artista que aconteceria neste sábado (02), no Vale de São Domingos (MT) será reagendado, mas ainda sem data prevista. As demais apresentações de Naiara Azevedo seguem inalteradas", diz a nota.

