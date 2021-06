Ex de MC Kevin diz estar sofrendo ataques na internet

Continua após publicidade

Evelin Gusmão, mãe da filha de MC Kevin, apareceu no Instagram chorando devido aos ataques que vem recebendo sobre a herança que o funkeiro deixou para a filha que ambos tinham juntos. O cantor, que morreu no dia 16 de maio após cair do 5º andar de um hotel, deixou apenas uma filha, de 5 anos. Segundo a família, a menina será a única herdeira a receber os bens deixados pelo artista.

"Para de falar que eu estou rica as custas do Kevin. Para de falar que a minha filha tem tudo. Para de falar essas coisas, porque quem mais precisa aqui sou eu. Estou trabalhando e fazendo um monte de coisa para tirar o meu extra também. Eu não recebi nada de ninguém, nem 100 reais. Eu nunca precisei me aproveitar da fama do Kevin. Para de querer vir me atacar e atacar a minha família. Para de falar que eu vou ser roubada. Isso é desrespeitoso. Eu estou trabalhando como todo mundo aqui. Estou desabafando aqui. Eu estou na luta também, tenho que pagar aluguel. Eu nunca me aproveitei de nada, nunca postei ele em nada, porque eu sempre batalhei", começou ela.

Evelin disse que a única exigência que fazia ao Kevin era a respeito da pensão da filha, que mora com ela. "A única coisa que eu exigia dele era a pensão, porque eu sempre me virei com o dinheiro que eu tenho para pagar aluguel e tudo. Mais respeito pela vida das pessoas. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Era melhor ele estar aqui em vida com a gente, porque a minha vida não estaria desse jeito."

Ainda aos prantos, a ex de Kevin afirmou que o processo da partilha dos bens está na Justiça e que ela recebeu apenas um carro. "De resto, está tudo na Justiça. Então, parem de falar o que vocês não sabem. Antes, eu ganhava 2 mil reais de pensão e só ganhava isso porque aumentava a cada ano. Como não vou mais ganhar esse dinheiro, eu tenho que trabalhar", completou.

Veja o desabafo na íntegra:

Com informações: R7