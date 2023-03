Ex de Jojo Todynho, Lucas Souza é cotado para reality da Record

Da Redação

A Record planeja uma nova atração e tem pensado em incluir Lucas Souza, o ex-marido de Jojo Todynho, no elenco. Os dois se casaram em janeiro de 2022, porém, terminaram o relacionamento no mesmo ano e assinaram o divórcio em novembro do mesmo ano. Desde então, têm protagonizado polêmicas.

Os escândalos envolvendo o militar podem levá-lo ao elenco de A Grande Conquista, nova aposta da emissora. A atração será comandada por Mariana Rios e deve reunir cerca de 80 participantes famosos e anônimos.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Fefito, no UOL, embora o nome de Lucas seja cotado para a estreia em maio, ele pode ser guardado para outro programa da casa. Isso porque algumas pessoas defendem a participação dele em A Fazenda, do qual Jojo participou e foi campeã em 2020.

Com informações do Metrópoles

