Ex de atriz famosa realizou casamento de luxo na Europa com bolo que custa o valor de um imóvel; saiba quanto

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Recentemente, o empresário Alexandre Negrão, conhecido por ser o ex-marido da atriz Marina Ruy Barbosa, oficializou sua união com a influenciadora digital Elisa Zarzur. O casal parou as redes sociais com uma comemoração cinematográfica no icônico Château de Ferrières, em Paris.

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De acordo com as informações que o portal Purepeople divulgou, um detalhe gastronômico específico roubou totalmente a cena no evento. Um bolo monumental de dois metros de altura impressionou os 300 convidados da festa.

Para tirar o projeto do pós-festa do papel, o confeiteiro Denilson Lima liderou uma operação complexa. Os números em torno do doce assustam pelo gigantismo. A estrutura contava com 1,35 metro de largura.

Ao todo, dez profissionais enfrentaram uma jornada de até 120 horas de trabalho na produção. Por causa da logística internacional, o custo estimado do confeito alcançou a impressionante marca de R$ 600 mil.

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A equipe precisou despachar mais de 20 malas carregadas apenas com ingredientes especiais e utensílios. Desse modo, os profissionais garantiram o padrão de excelência mesmo longe do Brasil.





Informações: Revista Caras

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