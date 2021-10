Da Redação

Ex de Andressa Urach vai buscá-la em boate com a polícia

Uma confusão aconteceu na madrugada desta sexta-feira (1), em uma boate de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O empresário Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, foi ao local junto da polícia para buscar a mulher. Urach disse que voltaria a se prostituir no estabelecimento, mesmo grávida.

“Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho com a polícia! Quer mandar me prender por quê? Vim fazer show. Não entendi. Estamos separados, não abortei nem uso drogas! E foi ele que me deixou grávida“, disse a modelo em uma rede social, mostrando a movimentação da polícia em frente à casa noturna.

“Estou há mais de 7 anos sem usar drogas. E não sei por que ele está aqui na frente, porque a gente não está mais junto. Não estou entendendo aonde ele quer chegar com isso. Está aqui na frente com a polícia. Tem noção disso?! Quero trabalhar. Primeiro que quem me deixou grávida foi ele. Então, assim, não estou entendendo. Agora vou voltar a comer minha jantinha, porque depois tenho que trabalhar, me apresentar”, completa.



Logo após, Thiago usou as redes sociais para informar aos seguidores que conseguiu levar Andressa para casa, postando uma foto da modelo. “Em casa. E bem pianinha”, escreveu ele.

Com informações; Metrópoles.