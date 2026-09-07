Ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone é detido com espingarda em aeroporto de Portugal

Arma foi localizada durante inspeção após o britânico desembarcar de voo privado. Ele já havia sido preso no Brasil pelo mesmo motivo em 2022

O ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, de 95 anos, foi detido nesta segunda-feira (7) no Aeródromo de Tires, na cidade de Cascais, em Portugal, após ser flagrado com uma espingarda. Segundo informações da imprensa portuguesa, a arma foi localizada por agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) durante uma inspeção de rotina realizada logo após o ex-dirigente desembarcar de seu jato particular no país.

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O caso já está sob investigação das autoridades portuguesas. Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre a apresentação de acusações formais contra Ecclestone ou se ele precisará prestar esclarecimentos a um juiz. O britânico é uma das figuras mais emblemáticas da história do automobilismo, tendo comandado as operações comerciais da Fórmula 1 por décadas e desempenhado um papel fundamental na transformação da categoria em um dos eventos esportivos mais lucrativos do mundo.

Esta, no entanto, não é a primeira vez que o ex-dirigente enfrenta problemas com a polícia devido ao porte irregular de armamento em aeroportos. Em maio de 2022, Ecclestone foi preso no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, após a fiscalização de bagagens por raio-X identificar uma pistola calibre 32 em sua mala. Naquela ocasião, ele alegou às autoridades brasileiras que não sabia que a arma estava na bagagem, pagou a fiança estipulada e foi liberado para seguir viagem.