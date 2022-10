Ex-Beatles cancela shows por causa de doença misteriosa

Da Redação

O cantor Ringo Starr, de 82 anos, cancelou duas apresentações que faria nos Estados Unidos neste final de semana por causa de um problema de saúde que afetou sua voz. Conforme o jornal O Globo, o ex-Beatle cancelou uma apresentação que faria nesse sábado em um cassino de Michigan horas antes do início do evento. O local, então, se pronunciou por meio de nota, informando a enfermidade do astro da música.

“Ringo está doente, mas esperava poder se apresentar, daí a decisão tardia. No entanto, isso afetou sua voz. Por essa razão, o show desta noite, programado para começar em algumas horas, foi cancelado”, afirmou o cassino, sem especificar qual seria o problema que acometeu o ex-Beatle.

No domingo, Ringo cancelou mais uma apresentação, desta vez em Minesotta. Um terceiro show do músico, no Canada Life Centre, em Winnipeg, no Canadá, marcado para esta terça-feira (3), segue confirmado até o momento.

