Ex-BBBs Viih Tube e Eliezer vão viajar juntos para Paris

Da Redação

Vivendo um "romance sem rótulos", os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer já estão se preparando para a primeira viagem juntos

Vivendo um "romance sem rótulos", os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer já estão se preparando para a primeira viagem juntos. Esta coluna de Splash descobriu que os dois embarcam no próximo sábado (18) para alguns dias de férias na Europa. Eles vão curtir alguns dias em Paris, na França, e rodam ainda por outros países.

continua após publicidade .

O casal parte para a "eurotrip" após a apresentação de Viih Tube em Belo Horizonte. Ela levará o espetáculo "Cancelada" ao Cine Teatro Brasil Vallourec. De lá, eles seguem viagem de férias.

Ao assumir o affair com Eliezer durante o São Paulo Fashion Week, Viih Tube explicou:

continua após publicidade .

"A gente está ficando e está rolando, mas sem rótulos. A gente está muito bem assim. Estamos ficando, nos conhecendo, mas não tem nada sério. O importante é ninguém ser magoado".

Vale lembrar que os ex-BBBs foram vistos aos beijos no camarote de um evento em São Paulo. A influenciadora rebateu críticas que recebeu e reforçou que é a única que tem o direito de escolher com quem se envolve ou não.

"Eu lá tô ligando se vocês shippam eu com alguém ou não gente, quem tem que gostar sou eu! Vocês ja me shipparam com tanta gente que por trás me fazia tão mal! Eu tô em paz, feliz, não falem o que não sabem dos outros, mania de falar mal sem saber de nada, sem conhecer de verdade", desabafou.

Com informações, UOL