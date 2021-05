Ex-BBB Victor Hugo pede por emprego nas redes sociais

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Mesmo formado em Psicologia, Letras, técnico em Química e Mestre em Saúde Pública, o ex-BBB Victor Hugo fez um desabafo em suas redes sociais, alegando que tem sofrido dificuldades para arranjar um emprego durante a pandemia após a sua participação no BBB 20.

Assim que saiu do programa global, o maranhense tentou viver de música, mas a carreira de cantor não emplacou. Agora, o ex-BBB usado as redes sociais para conseguir um trabalho. “Querem me ajudar? Procuro emprego. Até hoje nada deu certo para mim”, escreveu em post em seu Instagram.

Veja a postagem abaixo:

Foto por Reprodução/ Instagram

Com informações: Metrópoles