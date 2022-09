Ex-BBB surge machucada e acusa namorado de agressão e furto

Da Redação

Neste domingo (18), a equipe da influenciadora digital emitiu comunicado informando que ela foi vítima de agressão do namorado

A ex-BBB Jaqueline Grohalski surgiu aos prantos e machucada nas redes sociais e deixou seus seguidores preocupados. “Vai embora! Vai embora daqui!”, pediu a loira, chorando. A publicação foi excluída pouco tempo depois. Neste domingo (18), a equipe da influenciadora emitiu comunicado informando que ela foi vítima de agressão do namorado.

“A Jaqueline se encontra muito abalada ainda com toda essa situação. No momento, ela está sendo assistida por uma equipe multidisciplinar. Ontem não passamos muitas informações, pois se tratava de uma briga de casal em que ela foi agredida. Todas as medidas judiciais estão sendo tomadas, pois se trata de lesão corporal, ameaça e furto”, informa o comunicado.



A assessoria da ex-sister ainda pediu compreensão por parte dos fãs, já que a ex-participante do Big Brother Brasil 18 tem uma filha pequena. “Peço que todos tenham muita compreensão, pois ela tem uma filha pequena e estamos tentando com que ela não veja nenhuma situação”.

MC Ozis, amigo da ex-BBB, também se pronunciou após ser questionado por seguidores de Jaqueline. “A galera que está vindo me perguntar, porque sabe que o vínculo de amizade meu e da Jaqueline é grande, ela está com Xenia Dandrade no hospital. Qualquer informação fora da assessoria dela é mentira”, declarou.

As informações são do Metrópoles.

