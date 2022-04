Da Redação

Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre acidente de carro e é internado

O ex-BBB Rodrigo Mussi, segundo eliminado do reality, sofreu um acidente de carro nesta quinta-feira (31). A informação foi confirmada pelo perfil oficial do ex-bbb no Twitter.

Rodrigo tem 36 anos e é gerente comercial em São José dos Campos, SP. O ex-participante do BBB 22 estava no estádio assistindo ao jogo do São Paulo.

Ao gshow, Camila, amiga de Rodrigo, deu mais informações sobre o ex-brother. "Falei com alguns médicos, mas ele está na UTI do trauma, foi para o Hospital das Clínicas", disse Camila.

Soléo, outro amigo de Rodrigo, falou que tem poucas informações no momento. "Realmente é verdade, ele sofreu mesmo o acidente. Foi ontem de madrugada em São Paulo, mas a gente não tem muitas notícias porque ele está em São Paulo e o acidente foi lá. Está difícil pegar informação, porque desde o acidente ele está sem celular", disse ao gshow.