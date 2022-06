Ex-BBB Pedro Scooby ajuda vendedor após polícia confiscar mercadoria

O ex-BBB Pedro Scooby, de 33 anos, está acompanhando as competições da Liga Mundial de Surfe, em Saquarema, Rio de Janeiro, nesta terça-feira (23). Na ocasião, ele ajudou um comerciante.

O vendedor teve sua mercadoria confiscada pela polícia. O homem vendia biscoitos na praia. Após o ocorrido, o surfista resolveu ajudar o trabalhador.

Ele chamou o vendedor para subir ao seu camarote, de onde estava acompanhando a competição. O homem comemorou a atitude e o público ovacionou o ex-BBB.

vendedor tava vendendo biscoito globo hj no camp de saquarema e os guardas da postura chegaram no desrespeito jogando a mercadoria do cr no chão e confiscando td…. dai o scooby, do camarote, chamou o maluco pra subir e com certeza o dia e provabelmente a vida do cr mudou ali… pic.twitter.com/DXKdFg3C3I