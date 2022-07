Ex-BBB: Linn da Quebrada choca fãs com revelação: ‘Adeus, Brasil’

Da Redação

Linn da Quebrada choca fãs com revelação: ‘Adeus, Brasil’

Na madrugada deste domingo (24), a ex-BBB Linn da Quebrada chocou os fãs, ao anunciar através do Twitter que deve abandonar a carreira artística no Brasil.

“Tô sumida? Tô sumida. Em breve me explico, ou melhor, me pronuncio. Agora só um spoiler: adeus, Brasil. Vou me distanciar das artes e da mídia por um tempo. Até porque, como dizem por aí, flopei, e, cá entre nós, amo ser subcelebridade. Antes não rola despedida sertransneja?”, escreveu.

tô sumida?

tô sumida. em breve me explico, ou melhor, me pronuncio. agora só um spoiler: adeus, brazil 🙏🏽😇🕊👀 vou me distanciar das artes & da mídia por um tempo. Até pq , como dizem por aee flopei, e, cá entre nós, amo ser subcelebrity.

antes não rola despedida sertransneja?





