Ex-BBB Larissa Tomásia recebe críticas sobre seu corpo e rebate haters

A ex-BBB Larissa Tomásia precisou usar seu perfil nas redes sociais para rebater algumas críticas que tem recebido por conta do seu corpo. No Twitter, ela aproveitou a publicação para alfinetar os haters com uma resposta daquelas.

"As pessoas falando no meu direct que eu estou com muita perna e com muita bunda. Se eu estou magra: 'nossa, está muito magra, não combina com você', se eu treino pra ganhar massa muscular: 'nossa, está com perna e bunda pra duas pessoas'…", começou Larissa.

Claramente insatisfeita com a situação - e com razão - Larissa finalizou dando uma aula de autoestima ao dizer que está amando o próprio corpo. "Eu vou dizer: eu estou me achando uma GRANDE gostosa e quem está pegando está amando", finalizou a ex-sister do BBB 22.

Veja:

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Fonte: Revista Quem.

