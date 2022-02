Da Redação

Ex-BBB lamenta morte de marido por Covid-19

A ex-participante do Big Brother Brasil 4 (BBB4), Sol Vega, disse neste sábado (12) que o marido dela, Tibério Cavagnini, morreu por complicações da Covid-19. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Itapira (SP) e não tinha se vacinado contra a doença, conforme a atriz.

Em stories publicados no Instagram de Sol durante a madrugada, ela aparece em uma funerária e conta que ele não tinha resistido à doença, morrendo cerca de 2h30. "Gente, eu achei que nunca ia chegar esse momento, mas o Tibério faleceu."

O marido de Sol tinha 60 anos, e de acordo com a atriz, os dois estavam juntos há 16 anos. Conforme o relato de Sol ao g1 na última segunda-feira (7), o marido dela precisou passar por uma hemodiálise pelo comprometimento dos rins e por estar "urinando pouco". Tibério Cavagnini tinha sido intubado no sábado (5) na unidade de saúde e estava com 80% dos pulmões comprometidos.

Ele atuava como empresário no interior paulista, era italiano e morava no Brasil há 20 anos com duas filhas na Europa. Ele e a ex-BBB estavam juntos desde 2005, tinham uma casa em Itapira e se dividiam entre o município e o Rio de Janeiro, onde Sol passa a maior parte do tempo por conta do trabalho. Ela estava na cidade carioca quando recebeu uma ligação do companheiro relatando falta de ar.

