Ex-BBB Jessilane assume namoro com Sté Frick

Da Redação

Nos comentários do post, Sté Frick também se declarou para Jessilane

A ex-BBB Jessilane está namorando! Depois de participar do reality show da Globo, ela apresenta uma namorada pela primeira vez nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 22, ela contou que está vivendo um relacionamento com Sté Frick e mostrou as fotos das duas juntas nas redes sociais.

Na legenda, ela contou mais detalhes sobre a alegria do encontro delas e a felicidade de assumir publicamente o seu novo relacionamento.

"Todas as vezes que abro a caixinha de pergunta aqui no insta, a pergunta que mais fazem é se eu estou solteira… Por muitas vezes eu deixei de responder essa pergunta ou levei ela pro lado cômico, porque sempre a resposta era a mesma! Sempre achei que relacionamento não era pra mim, porque em todas as tentativas, nunca senti que fosse possível encontrar alguém que seria feliz e me amaria na mesma intensidade que eu (que diga-se de passagem é imensa)", disse ela.

E continuou: "E depois do turbilhão de emoções que foi passar pelo BBB comecei a achar que seria ainda mais difícil. Foi aí que te encontrei… um dos maiores presentes (literalmente) que a vida poderia me proporcionar. Você é a coisa mais linda da vida. É carinhosa, afetuosa, cuidadosa, com um dos maiores corações que já conheci! Eu faço um furacão acontecer em menos de um minutos e você com um simples toque, olhar me acalma e equilibra. Que encontro gostoso. Eu te amo muito, muito mesmo!!! Mooor @ste.frick Obrigada Deus. Finalmente posso dizer: NÃO ESTOU SOLTEIRA".

Nos comentários do post, Sté Frick também se declarou para Jessilane. "Eu sou muito feliz com você e amo tudo aquilo que a gente constrói juntas. Você é uma mulher admirável e maravilhosa. Sou muito grata pelo nosso encontro. Te amo", disse ela.

Com informações, Revista Caras

