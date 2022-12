Ex-BBB Gizelly Bicalho é arremessada em acidente de carro

Da Redação

Giselly disse que estava usando cinto de segurança

A ex-BBB Gizelly Bicalho sofreu um acidente de carro na tarde desta quarta-feira (28) em Itamaraju, no extremo sul da Bahia. O automóvel em que a influenciadora estava foi arremessado da estrada por um caminhão.

Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou fotos do veículo amassado e completamente destruído, e contou que apesar dos estragos ninguém ficou gravemente ferido. “Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado”, desabafou Gizelly.

De acordo com informações da própria ex-BBB, o acidente aconteceu na estrada que liga as cidades de Itamaraju e Prado. “Direção super segura e bem devagar, mas quando estávamos passando nesse buraco fomos surpreendidos com um caminhão no nosso fundo, que não conseguiu frear. Fomos arremessados, mas ninguém se feriu”, explicou a influenciadora.

Nos stories do seu perfil do Instagram, ela mostrou arranhões na testa e falou que essas foram as únicas lesões que sofreu. Giselly disse que estava usando cinto de segurança e por isso o acidente não foi grave.





Fonte: Informações RicMais.

