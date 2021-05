Ex-BBB Gilberto é contratado pela marca de alimentos Vigor

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O ex-BBB Gilberto Nogueira, que ficou famoso como Gil do Vigor na última edição do Big Brother Brasil, se tornou agora o ‘Gil da Vigor’. Depois de muitos pedidos de internautas, o economista foi convidado pela marca de alimentos para atuar como cocriador de conteúdo da linha de produtos Vigor.

O Gil da Vigor vai contribuir com suas ideias e insights de forma remota e colaborativa. A empresa já enviou para ele um kit especial, com direito a iogurtes Vigor Grego personalizados com a sua imagem nas embalagens – uma brincadeira que faz referência a um meme que viralizou nas redes sociais, e que, agora, é uma forma simbólica de celebrar a sua contratação como embaixador.

Durante o trabalho, Gil participará da criação de posts e outras peças de comunicação para redes sociais e atuará em parceria com a SunsetDDB, a agência de publicidade da Vigor.