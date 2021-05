Ex-BBB Gil vive dia de artista na volta a Pernambuco

Continua após publicidade

O Pernambucano Gilberto Nogueira, o "Gil do Vigor", teve uma manhã de artista, neste sábado (8). Ao voltar para Pernambuco, depois de ganhar fama nacional no Big Brother Brasil de 2021, ele desfilou de carro pelas ruas de Paulista, no Grande Recife, onde mora. “É um regozijo”, declarou.

"Gil do Vigor" deixou o programa em quarto lugar e marcou a edição por suas "cachorradas" e pelo orgulho com que falava de Pernambuco e das cidades de Paulista e Jaboatão dos Guararapes, onde nasceu, no Grande Recife.

O primeiro compromisso de Gil foi a homenagem programada pela prefeitura de Paulista. Ele circulou pelas vias do bairro do Janga, antes de receber da administração municipal um título e uma comenda.

O ex-BBB e economista foi recebido com muito carinho da população. Durante o trajeto, ele usou o teto solar do veículo e acenou para quem estava nas ruas da cidade. Também soltou beijos e fez sinais com as mãos. Ao longo percurso, foi saudado pelos moradores.

“Não estou acreditando ainda que o povo me conhece. Fiquei meio assustado porque eu não imaginei que tantas pessoas pudessem me conhecer e torcer por mim. Estou muito grato, não imaginei toda essa repercussão. ”, comemorou.

A saudação para os fãs precisou ser de longe por conta da pandemia. Preocupado, ele pediu desculpas por não poder abraçar todo mundo e pediu que as pessoas tomem cuidado com a Covid-19.

"Eu tive que ficar dentro do carro, mas estou muito honrado e grato. Eu quero abraçar, mas não dá porque a pandemia não acabou. Temos que respeitar, que ter cuidado ou não não vai melhorar. A gente tem que dar o exemplo. Gente, pelo amor de Deus, aglomera não em nome de Jesus", pediu.

Ele seguiu, com a mãe, Jacira Santana, para uma hotel no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Lá, muitos fãs e curiosos esperavam por Gil e pela "mainha" dele, que virou influencer e está recebendo convites para fazer publicidade.

"Eu amo a minha cidade, as pessoas que estão aqui. Eu não estou conseguindo entender a dimensão de tudo isso, só ter gratidão. Fiquei chocado que a minha mãe ficou famosa e eu nem sabia. Ela é muito inteligente, muito batalhadora, é só alegria”, disse.

Homenagem

A prefeitura de Paulista concedeu a Gil duas honrarias: a Comenda Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, a mais alta do município, e o título de Cidadão Paulistense.

O Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro foi um dos grandes líderes da Revolução Pernambucana de 1817. Na época, Pernambuco deixaria de ser Capitania e se tornaria uma República, após uma rebelião contra a exploração de Portugal.

Ele era pároco da Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, de Maranguape II, e também foi o criador da atual bandeira do Estado de Pernambuco, que na época se tornou um país independente.

Segundo o Executivo municipal, “a relação com Paulista foi parte essencial da participação de Gil no programa”.

Morador do bairro do Janga, Gil ganhou da prefeitura, ainda no programa, a campanha "#FICAGIL" em suas redes sociais oficiais.

Com informações do G1.