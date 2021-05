Ex-BBB Gil sofre ataque homofóbico por conselheiro do Sport

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O ex-participante do Big Brother Brasil 21 Gilberto Nogueira foi alvo de ataque homofóbico por um conselheiro do seu time de futebol do coração, o Sport Club do Recife.

Em áudio vazado do conselheiro Flávio Koury, ele diz: "Tem 1,2 milhão de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem bicha. Vai vender é camisa. A viadagem todinha vai comprar. Vai ser lindo Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou no bordel, ou onde ele quisesse, eu não estava nem aí. Mas foi dentro da Ilha do Retiro, né rapaz. Isso é uma desmoralização. Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que a gente está vivendo. Esses tempos novos, é isso. Não tem mais respeito. Filho não respeita pai, pai não respeita filho, não respeita irmão. Não tem amigo. É a depravação.

A mãe de Gil usou suas redes sociais para repudiar o ataque homofóbico sofrido pelo filho. "Vocês não imaginam como me dói como mãe ver me filho passar por isso... Gente, estamos no século XXI. Vamos ter respeito e bom senso, mais amor ao próximo. Não precisa ser gay, lésbica ou bi para ser contra a homofobia. Vamos ter mais amor, por favor!", escreveu Jacira na web.

Mais cedo Gilberto também lamentou o ataque. "Primeiro ataque homofóbico que me deparo após o BBB e posso garantir, ainda machuca MUITO! Mas sigo firme e providências serão tomadas. Tirando o dia off para não perder minha alegria por tudo que venho vivendo...... É muita dor", confessou ele no post, recebendo o apoio dos seguidores.