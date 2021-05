Ex-BBB Gil pede desculpas após flagra em jantar com famosos

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Gilberto Nogueira, participante do BBB 21, pediu desculpas após ser flagrado por paparazzi saindo de um jantar com diversos famosos na noite desta segunda-feira (24), em São Paulo.

Entre os convidados, estavam Neymar, Thiaguinho, Tirullipa e as ex-BBBs Munik Nunes e Flay.

Após a repercussão, diversos seguidores do pernambucano comentaram estar decepcionados com a atitude do ex-BBB. "Três dias atrás estava fazendo texto pedindo para não aglomerar, daí ontem tava aglomerando", comentou um internauta.

A um de seus fãs, Gil respondeu às críticas apenas com: "Desculpa!". "Ele está errado sim", havia dito o admirador. "É uma coisa que eu critico e sou contra! Estou chateado e decepcionado, pois poderia ser evitado! Não vou passar a mão na cabeça, apenas isso!"

"Gilberto, te amo", disse outro seguidor. "Porém, não é questão de pedir desculpa, é questão de não repetir esse tipo de coisa."

Quarto colocado do BBB 21, Gil é o único participante da edição mais recente do programa a manter contrato com a Globo. Ele também tem sido convidado para estrelar campanhas publicitárias de diversos produtos.

Com informações de O Tempo.