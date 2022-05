Ex-BBB faz teste de gravidez após especulações do público

Da Redação

Nesta quinta-feira (05), a ex-BBB Natália Deodato resolveu encerrar os boatos que circulam na internet sobre uma suposta gravidez, e revelou em seu Instagram que fez um teste de gravidez.

continua após publicidade .

A mineira contou aos fãs o resultado do teste: "Meus amores. Não estou grávida. Mas vocês falaram tanto disse que eu até fiz um teste. Negativo!", disse Natália.

“Só para lembrar. Preservativo sempre! Nem só por reprodução, mas proteção”, completou.

continua após publicidade .

Os rumores de que Natália estaria grávida começaram quando ela ainda estava dentro da casa do BBB22, após ter relações sexuais com outro Brother, Eliezer Netto. Na ocasião, a ex-sister chegou a dizer que estava se sentindo enjoada, enquanto Linn da Quebrada contou que sonhou com gravidez.





Fonte: Informações do Metrópoles.