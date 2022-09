Ex-BBB Eslovênia é diagnosticada com alopecia: 'Bizarro'

Da Redação

Eslovênia afirmou que vai procurar uma dermatologista para tratar o problema

A ex-BBB Eslovênia Marques foi diagnosticada com alopecia, uma doença autoimune que faz com que os cabelos caiam. A ex-participante revelou estar com o problema por meio das redes sociais na tarde de segunda-feira (12).

"E eu que do nada descobri que tenho alopecia? Acho que correria, ansiedade... A sorte é que eu tenho um monte de cabelo, aí não aparece. É muito louco, eu nem sabia que isso existia. Eu descobri quando estava no salão e a menina falou e tirou uma foto para mostrar. É uma queda de cabelo que tem. É bizarro! Ainda bem que descobri isso logo para tratar", disse através de stories publicados no Instagram.

Em seguida, a influenciadora mostrou para os fãs a região do seu couro cabeludo que está sem cabelo e tratou de tranquilizá-los: "Mas agora é só ir na dermatologista, fazer o tratamento e o cabelo volta normal nessa região", finalizou.

