Ex-BBB Diego Alemão é preso em flagrante após ameaçar dar tiros na rua

Uma ação da Polícia Militar (PM) terminou com a prisão em flagrante do ex-BBB Diego Alemão na madrugada desta terça-feira (26) no Leblon, bairro do Rio de Janeiro.

A situação teve início quando a corporação recebeu a informação de que havia um homem armado na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, em Ipanema. Uma equipe do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM) compareceu ao endereço, onde foi informada que o suspeito teria entrado em um táxi e seguido para a Barra da Tijuca.

A polícia conseguiu interceptar o veículo na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, e realizar uma abordagem. Os militares se depararam com Diego Alemão, que portava um revólver calibre 32 e oito munições.

Os agentes de segurança informaram que o ex-BBB chegou a alegar que efetuaria disparos na rua. Ele foi preso por porte ilegal de arma e encaminhado para a 12ª Delegacia Policial, mas foi liberado depois de pagar uma fiança de R$ 4 mil.

Ao sair da delegacia, por volta das 09h, Diego conversou com a imprensa e afirmou carregar uma "arma não municiada" devido à falta de segurança no município.

