Ex-BBB desabafa sobre chip da beleza: 'Destruiu minha pele'

Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB Flayslane fez um desabafo sobre o 'chip da beleza', nesta terça-feira (17). O implante hormonal, que não é recomendado para fins estéticos, teria deixado o rosto da influenciadora coberto de espinhas.

O implante hormonal promete tratar sintomas da menstruação, menopausa, doenças dependentes do estrogênio ou contracepção. Porém, acabou se tornando popular devido aos 'efeitos colaterais' , que envolveriam aumento da libido, emagrecimento e ganho de massa muscular.

Flay desabafou sobre o efeito em sua pele quando um seguidor perguntou se o implante tinha lhe causado muitas espinhas.

"Muita espinha? Destruiu minha pele. Agora não tem mais espinhas, estão só algumas manchinhas e eu estou tratando. Agora o efeito do chip acabou, graças a Deus. Eu nunca tive espinhas no rosto na minha vida inteira, nunca! Eu tive nas costas na puberdade, no rosto nunca..."

A ex-BBB também disse que o implante não causou emagrecimento, e que só começou a sentir resultado quando aderiu ao jejum intermitente.

"Pelo contrário", disse. "Inchei igual a um baiacu nos primeiros meses. Aí decidi mudar tudo."

fonte: Reprodução

Com informações do g1.