Ex-BBB Davi Brito relata primeiro dia na faculdade: "Cheguei atrasado"

continua após publicidade

Davi Brito iniciou uma nova fase em sua vida! Nesta terça-feira (25), o campeão do BBB 24, da TV Globo, começou oficialmente os estudos no curso de Direito. Por meio das redes sociais, o jovem dividiu com os seguidores detalhes de seu primeiro dia de aula na faculdade.

📰 LEIA MAIS: Saiba por qual motivo Fred Bruno foi substituído no Globo Esporte

continua após publicidade

O ex-brother iniciou o assunto brincando como fato de ter chegado 'perdido' no centro universitário. "Cheguei atrasado, todo perdido no tempo, não sabia nem o que eu fazia, onde era minha sala. Não sabia de nada, mas foi legal. Gostei, primeiro contato ali, com a aula, e eu já aprendi algumas coisas. Direitos trabalhistas, né?", declarou ele.

"Estou muito feliz mesmo. Tenho que me adaptar a essa nova rotina, mas estou muito feliz. Começar a estudar e vou para cima com tudo. Sou focado nas coisas que eu quero, e quando eu quero, eu vou", completou Davi Brito.

O ex-BBB ainda compartilhou com o público alguns registros especiais do início de seu novo ciclo, incluindo uma foto em sala de aula. "Avisa lá pra moça do limão, que o filho dela vai ser doutor com certeza", escreveu o jovem na legenda da publicação.

continua após publicidade

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



Vale lembrar que Davi ganhou uma bolsa de estudos integral no BBB 24 durante uma dinâmica ao lado da cantora Wanessa Camargo. Anteriormente, o vencedor da edição havia revelado que cursaria Medicina, mas acabou trocando de curso.



continua após publicidade

Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News