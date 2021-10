Da Redação

Ex-BBB curte férias em resort com diárias de até R$ 37 mil

A ex-BBB Carol Peixinho está aproveitando as férias nas Ilhas Maldivas. A baiana divulga várias fotos da viagem em suas redes sociais, porém, o que mais chama a atenção é a estadia dela. Carol está no "Hard Rock Resort Maldivas", local que tem diárias de até R$ 37 mil em suas acomodações de alto padrão.

continua após publicidade .

Pelas redes sociais, alguns fãs perguntaram à ex-BBB sobre as comodidades do resort. "No nosso complexo tem beach club, baladinha", contou. Quando chegou no quarto, fez questão de já pular nas águas cristalinas da ilha. "Inacreditável", disse, emocionada.