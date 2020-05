Ex-BBB Babu Santana é o mais novo contratado da Globo

Como era esperado, a Globo fechou contrato com o ex-BBB Babu Santana, que poderá ser aproveitado nas próximas produções de dramaturgia ou em outros programas da emissora. Embora não haja ainda uma definição sobre o que o aguarda, não faltam planos para o ator, que superou nove paredões no BBB 20, até finalmente sair da casa, um recorde no histórico do reality show no Brasil.

No momento, Babu Santana está na tela da Globo pela reprise da novela “Novo Mundo”, de Tereza Falcão e Alessandro Marson. A dupla assina a próxima novela inédita do horário, “Nos Tempos do Imperador”, justamente uma espécie de 2ª temporada de “Novo Mundo”.

A Globo evita assim que outra plataforma ou emissora contrate o nome que cresceu graças a um programa seu, e ele agradece a chance de receber salário fixo, ainda mais neste momento.