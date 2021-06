Ex-bailarina do Faustão sobre término: ele era 'bolsominion'

Continua após publicidade

Nos dias de hoje posicionamentos políticos podem custar amizades, brigas em família e término de relacionamento amoroso. Isso foi o que aconteceu com Caroline Tozaki, modelo e ex-bailarina do Domingão do Faustão. Em entrevista ao jornal O Dia, ela revelou que rompeu com o namorado após descobrir que ele é ‘Bolsominion‘, nome usado aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Descobri que ele era ‘bolsominion’ e terminei o namoro na hora. Eu não tolero e infelizmente as atitudes dele não me agradavam”, disse a dançarina para o veículo.

Tozaki ainda finalizou contando que agora procura alguém que esteja mais alinhado às suas ideias políticas: “Acho que essas coisas devem ser conversadas já no primeiro encontro ou até antes, nas trocas de mensagens.”

