Ex-ator da Record tem plantação de maconha em casa

Ricardo Petraglia chama a atenção de internautas ao utilizar um perfil no Instagram para mostrar sua plantação de maconha, que fica no sítio onde mora, em Xerém, no Rio de Janeiro. Ele está fora da TV desde 2015, quando participou da novela "Os Dez Mandamentos", da Record, e, atualmente, se dedica ao cultivo da erva para fins medicinais.

Ricardo conta que precisa utilizar o canabidiol, um medicamento à base de maconha, por conta de um procedimento cirúrgico que fez. “A maconha me salvou em 1975, porque me ajudou a me livrar de drogas pesadas. E, agora, mais velho, fiz uma operação no quadril e só o canabidiol me tirou a dor", contou ele.

Em uma das publicações que fez na rede social, Petraglia mostra os diferentes tipos de planta que tem em sua propriedade. "Essa aqui é a maior planta de CBD [canabidiol] que eu já fiz. Que maravilha que ela tá, né? Olha aqui, óh. Sabe o que é isso? Maconha, essa aqui chama freak show. Coloquei elas aqui para florir. Uma loucura essa planta. Vou mandar analisar e ver quais são os canabinoides que ela tem", disse ele.

Alguns seguidores perguntam ao ex-ator se ele pode vender ou ceder sementes da planta a eles, porém, Ricardo alega que não pode atendê-los, pois estaria infringindo as condições que lhe permitem manter a plantação, que é voltada para o consumo próprio.



O homem, que se considera um "ativista canábico", explica com detalhes em um dos vídeos publicados no Instagram, o motivo de não poder presentear os seguidores com semente de maconha.

"Muita gente me pede semente, muita gente me pede 'back'... Mas infelizmente, por mais que eu tenha vontade, eu não posso dar. Porque se eu desse eu poderia perder o meu habeas corpus, a minha licença para plantar para uso próprio", afirma.

