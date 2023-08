Ex-assessor desmente caso de Fernanda com Neymar: "Nem se beijaram"

A "novela mexicana" que se tornou a traição de Neymar com Fernanda Campos ganhou mais um episódio nesta sexta-feira (4). Pablo Pinho, ex-assessor da modelo e influenciadora, afirmou que eles nunca tiveram relações sexuais: "Eles nem se beijaram. Por isso que ela ficou tão pouco tempo na casa dele".

Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, o assessor contou o que realmente aconteceu no dia 11 de junho, data da suposta traição. “Ela me contou que chegou a subir no apartamento dele, mas Neymar recebeu uma ligação e logo a dispensou. Alguém estava chegando e não podia ver a Fernanda lá”, disse Pinho.

Pablo afirma que Fernanda Campos contou isso para ele logo que o contratou para fazer a assessoria. Como trabalhava para a modelo, ele guardou segredo. No entanto, o homem resolveu contar a "novidade" para o mundo, porque, segundo ele, Campos se recusa a pagar o que deve para ele. De acordo com a colunista Mariana Morais, do portal EM OFF, a moça está enrolando para pagar R$ 5 mil ao profissional.

"Eu, inclusive, mandei mensagem pro Neymar, dizendo que eu sei que ela inventou tudo. Neymar pediu que eu não fizesse nada, porque um dia a vida cobra, mas eu não podia deixar a Fernanda sustentando uma mentira para entrar em A Fazenda", declarou.

